توفيق عكاشة: الشعب حمى مصر من الإفلاس

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر كانت في موقف اقتصادي صعبا؛ وأوشكت أن تعلن إفلاسها سواء ارتضى الشعب أم لم يرتض، مشيرا إلى أن مصر أقدم دولة في التاريخ وإعلان إفلاسها لم يتحدث منذ نشأتها.



وأضاف «عكاشة» خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ أن الشعب تحمل ثورة اقتصادية اجتماعية متكاملة المعالم، من أجل إنقاذ مصر من الإفلاس، لافتا أنه لا يوجد شعب تحمل تحولا اقتصاديا سريعا، كما تحمل الشعب المصري في سبيل مصر.



وأشار عكاشة إلي أن قرار الإصلاح الاقتصادي كان صعبا، مشيرا إلى أن من يعمل سوف يجد المقابل ومن لا يعمل لن يجد.



وأثنى عكاشة، على لغة الجسد للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر الشباب، أثناء حديثه عن الإصلاح الاقتصادي، لافتا أن البطل الحقيقي في مرحلة الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري.