عبد المنعم سعيد: مؤتمر الشباب يجعل التواصل مباشرا بين الرئيس والمواطن

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن المؤتمر السابع للشباب الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، يعد تقليدا حديثا للتواصل السياسي الجماهيري، حيث إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أعضاء الحكومة وكذلك الأحزاب السياسية والشباب بمختلف الطوائف لهذا المؤتمر رسالة جيدة للغاية وتواصل مباشر بين المسئول والمواطن.



وأضاف عبد المنعم سعيد خلال حواره بقناة تن، أنه لا يوجد في مصر حاليًا أحزاب سياسية تقوم بعمل تواصل مباشر مع الشعب، ولم تّعد الحياة السياسية الحزبية في مصر قوية وفعالة، وهو ما يُزيد من أهمية مؤتمرات الشباب.



وأشار إلى أن الحكومة المصرية توصل رسائل كثيرة من هذه المؤتمرات للشعب المصري، بتقولهم إحنا بنعمل ايه وإيه اللي هنعمله وإيه كمان اللي مش هنقدر نعمله".



وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتوجيه بعض الرسائل المهمة للمصريين بمؤتمر الشباب.