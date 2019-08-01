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رياضة

إسلام صلاح يبدأ برنامجًا تأهيليًا لمدة شهر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:03 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
بدأ إسلام صلاح قائد فريق المصري برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

البرنامج سيستمر لنحو شهر قبل أن يخضع اللاعب لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي سيتحدد من خلالها مدى تقدم الحالة الصحية للاعب والذي كان قد أجرى بالقاهرة في منتصف أغسطس من العام الماضي جراحة للرباط الصليبي، قبل أن يتوجه إلى ألمانيا منتصف مارس الماضي لإجراء عملية جراحية أخرى خضع اللاعب بعدها لبرنامج علاجي اشتمل على عدد من تدريبات التقوية والمرونة.

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