مران منفرد لمحمود حمد تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري

خاض محمود حمد مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانًا منفردًا وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على الاستاد.



وخلال المران أدى حمد مجموعة متنوعة من التدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.



كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا والذي شارك خلال الموسم المنقضي في 18 مباراة بإجمالي دقائق 1169 دقيقة سجل خلالهم هدفًا واحدًا في شباك زعيم الثغر الاتحاد السكندري قد أصيب خلال مباراة وادي دجلة التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي بكسر فى الثلث الاخير لعظمة شظية القدم ، الأمر الذي استوجب وضع قدم اللاعب في الجبس مع تثبيتها لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.