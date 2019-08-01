ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران منفرد لمحمود حمد تحت إشراف الجهاز الطبي للمصري

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:04 م
صدى البلد
محمد الغزاوى
خاض محمود حمد مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانًا منفردًا وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الخميس على الاستاد.

وخلال المران أدى حمد مجموعة متنوعة من التدريبات تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى.

كان اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا والذي شارك خلال الموسم المنقضي في 18 مباراة بإجمالي دقائق 1169 دقيقة سجل خلالهم هدفًا واحدًا في شباك زعيم الثغر الاتحاد السكندري قد أصيب خلال مباراة وادي دجلة التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي بكسر فى الثلث الاخير لعظمة شظية القدم ، الأمر الذي استوجب وضع قدم اللاعب في الجبس مع تثبيتها لمدة ثلاثة أسابيع قبل أن يخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

ترشيحاتنا

يوناي إيمري يرحب بـ النني بعد التحاقه بتدريبات أرسنال

صدمة للوسط الفني.. وفاة مصمم الملابس احمد رشدي والعزاء الجمعة بالحامدية الشاذلية

شكوك في وفاة الفنانة الشابة راما شاهين بطلة مسلسل بيت الحارة

فى عيد ميلادها.. 5 معلومات عن المطربة ماريا ملكة جمال البكيني

أمينة خليل في صحراء الفيوم .. شاهد

محمود جنش يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج