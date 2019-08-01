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بث سلسلة جديدة من "قصص للحياة" للبابا تواضروس الثاني

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:05 م
صدى البلد
سامح سلام
يبث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على قناة اليوتيوب الخاصة به بدءًا من اليوم مجموعة جديدة من سلسلة "قصص للحياة" والتي يقدم خلالها قداسة البابا تواضروس الثاني لأبنائه درسًا حياتيًّا من خلال قصة يرويها في دقائق قليلة.

كانت سلسلة "قصص للحياة" قد بدأ المركز في بثها على قناته في ديسمبر الماضي حيث عرضت ٤٨ حلقة قبل أن يبدأ في بث المجموعة الجديدة اليوم اليوم.

ويمكن مشاهدة حلقات "قصص للحياة" من خلال الدخول على الرابط التالي:

https://youtu.be/txlHwjHXyYk


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد عقد لقاءً صباح اليوم مع كهنة وخدام وخادمات كنائس منطقة الخليج العربي، وأقيم اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وألقى قداسته عليهم محاضرة أعقبها فترة أسئلة مفتوحة وجهها الحضور لقداسة البابا.

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