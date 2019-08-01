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أصل الحكاية

تلقوا العزاء في أنفسهم.. كيف كشفت شائعات وفاة الفنانين انسياق المجتمع خلف السوشيال ميديا

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:21 م
شائعة وفاة الفنان
شائعة وفاة الفنان عادل إمام والفنان محمد صبحي
كتب: محمد الصاحى
الأستاذ بخير والحمد لله.. لا تعدو عن كونها رسالة وجهها الفنان مجدي صبحي للجمهور بعد شائعة وفاة شقيقه الفنان محمد صبحي، والتي انتشرت بسرعة كبيرة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لينضم الفنان الكبير إلى قائمة الفنانين الكبار الذين لم يسلموا من تلك الشائعات.

مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتشرت شائعة وفاة الفنان الكبير محمد صبحي، رغم وجوده بين أسرته بسلام، والتي سببت حالة من الحزن بين جمهور الفنان محمد صبحي، خاصة وأن بعض من المواقع الإخبارية نسبت تلك الشائعة على أنها على لسان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في محاولة من مروجي الشائعات لإصباغها بالمصداقية.
تلقوا العزاء في أنفسهم..
الشائعة التي تمس حياة الفنان الكبير محمد صبحي، دفعت شقيقه الفنان مجدي صبحي، لاستنكارها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، واصفها بالتطاول وعدم التزام مروجيها بالأخلاق، قائلا: شائعة غريبة عن الأستاذ وأخي الفنان الكبير محمد صبحي من أشخاص سفلة وماعندهمش أخلاق.. ربنا يديك طولة العمر والصحة أخي العزيز الغالي وتبقى دائما لنا ولجمهورك.. الأستاذ بخير والحمد لله».

الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الـ 71 عاما، والذي نالته تلك الشائعة، لم يقف صامتا حتى أنه استنكرها في العديد من التصريحات الصحفية للاطمئنان على صحته، حتى أنه علق على تلك الشائعة ساخرا منها ومستنكرا لمثلها من الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر قائلا: «أنا عايش .. وبستقبل المعزيين».
تلقوا العزاء في أنفسهم..
شائعة وفاة الفنان محمد صبحي، استغلها الفنان الكبير لتلقين مروجي مثل تلك الشائعات درسا في الأخلاق، قائلا: «أنا سعيد لأنني لا زلت على قيد الحياة وأتلقى العزاء لنفسي، فالموت حق على الكبير والصغير، وهو الحقيقة الوحيدة الموجودة في عالمنا، لكن مروجي الشائعات أناس تافهون، ولا يقدر مدى تأثير مثل هذه الأخبار على الأقارب والأصدقاء".

الشائعة الجديدة التي نالت الفنان الكبير محمد صبحي، هى واحدة من بين عشرات الشائعات التي يتم ترديدها يوميا، خاصة فيما يخص وفاة المشاهير من نجوم الفن والمجتمع، حتى أن اليوم ذاته، تداولت شائعة جديدة بوفاة الفنان الكبير عادل إمام، ليسجل الرقم القياسي في معدلات شائعات الوفاة، ويصبح عادل إمام الفنان الأكثر تعرضا لتلك الشائعة كما كان النجم الأكثر تألقا في تاريخ السينما المصرية.
تلقوا العزاء في أنفسهم..
التفسير الطبيعي لانتشار تلك الشائعات حول المشاهير من نجوم الفن والسينما، هو رغبة أصحاب بعض الصفحات على مواقع التواصل للحصول على أعلى قدر من التفاعل وزيادة نسب المتابعة من خلال (اللايك والشير) والترويح لصفحاتهم من خلال ترديد الشائعات حول حياة المشاهير، لتحقيق الانتشار لصفحاتهم بتلك الشائعات وكأنها معلومات مؤكدة ليست موجودة إلا على تلك الصفحات.

أما فيما يخص المواقع الإليكترونية التي تنساق خلف صفحات السوشيال ميديا الوهمية التي تررد تلك الشائعات، فهى والتي تعرف باسم مواقع "بير السلم" كونها لم تتأكد من معلوماتها وتنساق خلف السوشيال ميديا، وهو مادفع الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لاستنكار قيام عدد من المواقع محدودة الانتشار بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين، واستنكار قيام بعض تلك المواقع بفبركة تصريحات ونسبها لنقيب الممثلين تدعى وفاة الفنان عادل إمام والفنان محمد صبحي.

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