تلقوا العزاء في أنفسهم.. كيف كشفت شائعات وفاة الفنانين انسياق المجتمع خلف السوشيال ميديا

الأستاذ بخير والحمد لله.. لا تعدو عن كونها رسالة وجهها الفنان مجدي صبحي للجمهور بعد شائعة وفاة شقيقه الفنان محمد صبحي، والتي انتشرت بسرعة كبيرة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لينضم الفنان الكبير إلى قائمة الفنانين الكبار الذين لم يسلموا من تلك الشائعات.



مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتشرت شائعة وفاة الفنان الكبير محمد صبحي، رغم وجوده بين أسرته بسلام، والتي سببت حالة من الحزن بين جمهور الفنان محمد صبحي، خاصة وأن بعض من المواقع الإخبارية نسبت تلك الشائعة على أنها على لسان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في محاولة من مروجي الشائعات لإصباغها بالمصداقية.



الشائعة التي تمس حياة الفنان الكبير محمد صبحي، دفعت شقيقه الفنان مجدي صبحي، لاستنكارها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، واصفها بالتطاول وعدم التزام مروجيها بالأخلاق، قائلا: شائعة غريبة عن الأستاذ وأخي الفنان الكبير محمد صبحي من أشخاص سفلة وماعندهمش أخلاق.. ربنا يديك طولة العمر والصحة أخي العزيز الغالي وتبقى دائما لنا ولجمهورك.. الأستاذ بخير والحمد لله».



الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الـ 71 عاما، والذي نالته تلك الشائعة، لم يقف صامتا حتى أنه استنكرها في العديد من التصريحات الصحفية للاطمئنان على صحته، حتى أنه علق على تلك الشائعة ساخرا منها ومستنكرا لمثلها من الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر قائلا: «أنا عايش .. وبستقبل المعزيين».



شائعة وفاة الفنان محمد صبحي، استغلها الفنان الكبير لتلقين مروجي مثل تلك الشائعات درسا في الأخلاق، قائلا: «أنا سعيد لأنني لا زلت على قيد الحياة وأتلقى العزاء لنفسي، فالموت حق على الكبير والصغير، وهو الحقيقة الوحيدة الموجودة في عالمنا، لكن مروجي الشائعات أناس تافهون، ولا يقدر مدى تأثير مثل هذه الأخبار على الأقارب والأصدقاء".



الشائعة الجديدة التي نالت الفنان الكبير محمد صبحي، هى واحدة من بين عشرات الشائعات التي يتم ترديدها يوميا، خاصة فيما يخص وفاة المشاهير من نجوم الفن والمجتمع، حتى أن اليوم ذاته، تداولت شائعة جديدة بوفاة الفنان الكبير عادل إمام، ليسجل الرقم القياسي في معدلات شائعات الوفاة، ويصبح عادل إمام الفنان الأكثر تعرضا لتلك الشائعة كما كان النجم الأكثر تألقا في تاريخ السينما المصرية.

