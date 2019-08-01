تلقوا العزاء في أنفسهم.. كيف كشفت شائعات وفاة الفنانين انسياق المجتمع خلف السوشيال ميديا

الأستاذ بخير والحمد لله.. لا تعدو عن كونها رسالة وجهها الفنان مجدي صبحي للجمهور بعد شائعة وفاة شقيقه الفنان محمد صبحي، والتي انتشرت بسرعة كبيرة على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لينضم الفنان الكبير إلى قائمة الفنانين الكبار الذين لم يسلموا من تلك الشائعات.
مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتشرت شائعة وفاة الفنان الكبير محمد صبحي، رغم وجوده بين أسرته بسلام، والتي سببت حالة من الحزن بين جمهور الفنان محمد صبحي، خاصة وأن بعض من المواقع الإخبارية نسبت تلك الشائعة على أنها على لسان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في محاولة من مروجي الشائعات لإصباغها بالمصداقية.
مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، انتشرت شائعة وفاة الفنان الكبير محمد صبحي، رغم وجوده بين أسرته بسلام، والتي سببت حالة من الحزن بين جمهور الفنان محمد صبحي، خاصة وأن بعض من المواقع الإخبارية نسبت تلك الشائعة على أنها على لسان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، في محاولة من مروجي الشائعات لإصباغها بالمصداقية.
الفنان الكبير محمد صبحي، صاحب الـ 71 عاما، والذي نالته تلك الشائعة، لم يقف صامتا حتى أنه استنكرها في العديد من التصريحات الصحفية للاطمئنان على صحته، حتى أنه علق على تلك الشائعة ساخرا منها ومستنكرا لمثلها من الشائعات التي تتردد بين الحين والآخر قائلا: «أنا عايش .. وبستقبل المعزيين».
الشائعة الجديدة التي نالت الفنان الكبير محمد صبحي، هى واحدة من بين عشرات الشائعات التي يتم ترديدها يوميا، خاصة فيما يخص وفاة المشاهير من نجوم الفن والمجتمع، حتى أن اليوم ذاته، تداولت شائعة جديدة بوفاة الفنان الكبير عادل إمام، ليسجل الرقم القياسي في معدلات شائعات الوفاة، ويصبح عادل إمام الفنان الأكثر تعرضا لتلك الشائعة كما كان النجم الأكثر تألقا في تاريخ السينما المصرية.
أما فيما يخص المواقع الإليكترونية التي تنساق خلف صفحات السوشيال ميديا الوهمية التي تررد تلك الشائعات، فهى والتي تعرف باسم مواقع "بير السلم" كونها لم تتأكد من معلوماتها وتنساق خلف السوشيال ميديا، وهو مادفع الفنان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لاستنكار قيام عدد من المواقع محدودة الانتشار بنشر أخبار كاذبة تتعلق بالفنانين، واستنكار قيام بعض تلك المواقع بفبركة تصريحات ونسبها لنقيب الممثلين تدعى وفاة الفنان عادل إمام والفنان محمد صبحي.