ماذا قدم نيكولاس بيبي ليصبح أغلى لاعب فى النادى الإنجليزى على مر التاريخ؟



وشارك نيكولاس بيبي صاحب الـ 24 في جميع مباريات الفريق في الدوري الفرنسي باستثناء مباراتين فقط، واستطاع حينها أن يسجل 13 هدفًا في الـ36 مباراة التي خاضها في الدوري والتي كان من بينها أغلى هدفين له حينها خارج ملعبهم أمام كلً من نادي تولوز الذي كان من الممكن أن يكون سببًا لهبوط الفريق، وأيضًا سجل أمام نادي ميتز الذي أنهى الموسم حينها في المركز الأخير برصيد 26 نقطة.

أصبح نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسى، أغلى الصفقات فى تاريخ نادى أرسنال الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما تم انتقاله بشكل رسمى إلى الجانرز مقابل 72 مليون إسترلينى.حسم نادى أرسنال صفقة النجم الإيفوارى بيبى خلال الميركاتو الصيفى الحالى مقابل 72 مليون جنيه استرلينى وهو ما يجعله أغلى لاعب فى النادى الإنجليزى على مر التاريخ، حيث جاء في المركز الثاني بيير إيميريك أوباميانج قادما من دورتموند مقابل 57.38 مليون جنيه استرلينى.وفيما يلي نعرض أرقام اللاعب الكوت ديفواري طوال تاريخه.مع نادي بواتييه من 2012 - 2013 لعب 9 سجل 2مع أنجيه من 2013 - 2017 لعب 47 سجل 3مع أرليانش من 2015 - 2016 "إعارة " لعب 32 سجل 8ليل 2017 لعب 79 سجل 37أما على الصعيد الوطني مع منتخب الكوت ديفوار.لعب 2016 - 2019 لـ 15 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف.