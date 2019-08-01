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جمال الشاعر: يجب أن يكون لدينا شبكة مراسلين قوية فى العالم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:10 م
صدى البلد
أيمن سعيد
قال الدكتور جمال الشاعر وكيل الهيئة الوطنية إنه يجب أن يكون لدينا شبكة مراسلين فى العالم قوية وكيف لايوجد لنا فى افريقيا شبكة من المراسلين هناك ؟! مشيرا الى انه يجب ايضا ان يوجد مراسلين فى العالم العربي ايضا .

وأضاف الشاعر فى حواره لفضائية "اكسترا نيوز" انه يجب أن تكون هناك شركات كبيرة للاعلام مشيرا الى الدخول فى هذا الأمر بقوة نظرا لانها صناعة ثقيلة للغاية موضحا انه يجب ألا يكون هناك تفكير منفردا.

وتابع انه يوجد فى مصر كوادر ناجحة حتى وإن كانت مسلسلات على مستوى صغير من التكاليف ولكن سيكون مؤثر للغاية وله اهداف .

واستكمل انه معجب بالجيل الجديد مشيرا الى ان الاعلام المساهم فى بناء الدولة المصرية ومؤسساتها سيساهم فى رفع العبئ عن الحكومة .

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