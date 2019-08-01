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رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:09 م
تجديد شبكات الصرف
تجديد شبكات الصرف الصحي المتهالكة بشوارع الزيتون .. صور
عبد العزيز جمال
أعلن اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون عن استمرار اعمال إحلال وتجديد شبكات مواسير الصرف الصحى بعدد من شوارع الحي .

واوضح بهجت في تصريحات صحفية ، أنه تم إحلال وتجديد شبكة مواسير الصرف الصحى المتهالكة وصب البيارات الجديدة و تركيب المواسير بشارع الشيخ خطاب وشارع السوق القديم من شارع ترعة الجبل ، وذلك تحت إشراف هيئة الصرف الصحى وإدارة الطرق بالحى.

وفي سياق آخر تفقد رئيس الحى المركز التكنولوچى للاطمئنان على تقديم وتلقى الخدمة بسهولة ، مشددا على تقديم الخدمة بكل يسر وحسن معاملة المواطنين، وكذلك تفقد جميع إدارات الحى الداخلية للإطمئنان على سير العمل وتذليل أى معوقات تعوق العمل.

كما أطلق رئيس الحي حملة لرفع مخلفات القمامة من شوارع الحى.
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور
رئيس حي الزيتون يتفقد المركز التكنولوجي ويعلن تجديد شبكات الصرف..صور

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