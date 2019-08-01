إجلاء طلاب بجامعة بطرسبورغ الروسية بعد اكتشاف غاز سام

أجلت السلطات في مدينة بطرسبورغ بشمال غربي روسيا، اليوم /الخميس/، الموظفين والطلاب من قسم الكيمياء في جامعة بطرسبورج الحكومية، بعد اكتشاف وجود اسطوانتين تحتويان على غاز الفوسجين السام.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مصدر في معهد الكيمياء التابع لجامعة بطرسبورغ - لم تسمه - القول إنه تم إجلاء كل الموجودين في المبنى، موضحًا أنه تم اكتشاف العبوتين اللتين تحتويان على غاز الفوسجين السام جدًا خلال جولة تفتيش روتينية، ولم يُعرف حتى الآن مصدرهما.



يُشار إلى أن جامعة بطرسبورغ الحكومية شغلت المرتبة الثالثة على قائمة أفضل جامعات العالم، حسب تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات.