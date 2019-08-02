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رياضة

إيهاب جلال يطمئن على حالة الثنائي وادي وسينبوري في النادي المصري

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:22 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
حرص الكابتن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري على الاطمئنان من الجهاز الطبي للفريق على حالة الثنائي محمود وادي وسعيدو سينبوري.

تأتي خطوة الكابتن ايهاب المدير الفني في المصري جلال بعد أن خضع الأول لبرنامج تأهيلي لعلاجه من التهاب بمفصل القدم ، فيما يواصل الثاني الحصول على جلسات التأهيل والاستشفاء بعد تعرضه لحالة من الإجهاد العضلي.

وأكد الكابتن إيهاب جلال المدير الفني في المصري أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة الثنائي للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

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