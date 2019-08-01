لتنشيط السياحه العلاجية .. معهد ناصر يستقبل وفدا نيجيريا

قام وفد من معهد الدراسات السياسية والاستراتيجية النيجيري، اليوم بزيارة لمعهد ناصر للبحوث و العلاج للتعرف علي خدمات المستشفي و خدمة السياحة العلاجية ، وضم الوفد معهد، مجموعة من الخبراء السياسيين والاقتصاديين ،وخبراء القانون، يرأسهم السفير النيجيري بالقاهرة.



واوضح الدكتور هاني راشد مدير عام معهد ناصر أن الهدف من الزيارة هو توطيد العلاقات الخارجية وتدعيم السياحة العلاجية، في إطار خطة الوزارة مضيفا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا ببرامج السياحة العلاجية باعتبارها أحد دعائم الدخل القومي للبلاد ، ولذا هناك جاهزية من المعهد لاستقبال وفود السياحة العلاجية في كافة التخصصات الطبية من جميع دول العالم.



وأشار راشد أن المعهد يمتلك كوادر طبية ذات كفاءة عالية من الخبرة تستطيع تنفيذ البرامج الطبية والعلاجية للمريض، لافتا إلى أن المعهد لديه برنامج لاستقبال المريض من "الطائرة" وحتى "الغرفة الفندقية" التى يتلقى فيها العلاج.



وفي بداية الزيارة، قامت الدكتورة ماري فيكتور نائب المدير للعلاقات الخارجية بعرض لأهم أقسام وخدمات المعهد من خلال فيديو توضيحي للوحدات والخدمات المقدمة وعرض احدث زيارات و اقامات السياحة العلاجية من بلد الكونغو الشقيق مع عرض ١٦ جناحا فندقيا متميزا بالمعهد لتقديم خدمات السياحة العلاجية ومدعوم بأطباء واستشاريين، وأعضاء هيئة تمريض مدربين على التعامل مع الوافدين من الجنسيات المختلفة.



في السياق ذاته قام الدكتور أحمد عبد اللطيف، نائب مدير المعهد للسياحة العلاجية بعمل جولة للوفد باجنحة السياحة العلاجية و مركز صحة المرأة و الفحص الشامل مشيرا الي أن مرضى السياحة العلاجية يراسلون المعهد من خلال البريد الإلكتروني، لدراسة الحالة قبل وصولها القاهرة.