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توفيق عكاشة يشرح لغة جسد السيسي بـ مؤتمر الشباب.. فيديو

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:24 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر في مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية بلغة جسد قوية أثناء حديثه عن الإصلاح الاقتصادي والثورة الاقتصادية في مصر.

وأضاف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن لغة الجسد للرئيس تعكس إرادة لا تلين ولا تتراجع في خدمة هذا الوطن من أجل نهضته وعودته إلى الريادة.

وأثنى عكاشة، على كلمة الرئيس السيسي الذي أعلن فخره بالشعب المصري ومدى تحمله للإصلاح الاقتصادي الذي أثر عليه ولكنه يتحمل من أجل رفعة مصر.

وقال عكاشة: «الشعب المصري بطل وصاحب الفضل الأول والأخير في ذلك الإصلاح الذي حرر اقتصاد دولة».

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