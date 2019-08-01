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فن

أحمد عز يصور أحدث أفلامه فى المملكة العربية السعودية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:51 م
احمد عز
احمد عز
محمد نبيـل
يستعد النجم أحمد عز لتصوير أحدث أفلامه "العارف" فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققه فيلمه الممر، وتخطت إيراداته الـ70 مليون جنيه.

فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

ويٌشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.

فيلم "العارف.. عودة يونس" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، بطولة أحمد عز، وأحمد فهمى، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وركين سعد، ومصطفى خاطر، وأحمد خالد صالح وعدد كبير من الفنانين.

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