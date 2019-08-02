السيسي عن إصلاح الإعلام: "هنبقى في مكان أفضل خلال 3 سنوات"..نواب: نحتاج إلى وجود جهة منظمة حاكمة للهيئات الثلاثة.. ولابد من منح دورات تدريبية لكل المقبلين على المهنة

برلماني يطالب بتبعية الهيئات الإعلامية الثلاث لمجلس الشيوخ

نائب يضع روشتة لإصلاح الإعلام فى مصر

برلمانى يطالب الإعلام بإبراز الجوانب الإيجابية لمصر



أشاد عدد من أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان بتصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بشأن ضرورة إصلاح الإعلام ، حيث أكدوا أن الرئيس السيسى علق أكثر من مرة عن الحالة الإعلامية المزرية وان يكون رجال الإعلام أمناء على الأجيال القادمة ، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للبرلمان بإصدار القوانين المنظمة للإعلام ، كما أشاروا إلى أن أوضاع الإعلام فى مصر تحتاج إلى إصلاح، وينبغى ان تكون هناك دراسة لكافة المشاكل التى يتعرض لها قطاع الإعلام من ضعف فى الموارد وتطوير القطاع ، كما أوضحوا أننا فى حاجة شديدة إلى وضع أسس إعلامية مهنية تحترم القارىء والمشاهد المثقف.



فى البداية قال النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إن تصريحات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بشأن إصلاح الإعلام صحيحة، مشيرا إلى أننا غير راضين عن المستوى الإعلامى، والدليل ان البرلمان أصدر قوانين منظمة للحالة الإعلامية ، وإذا كنا راضين عن الإعلام ما كنا أصدرنا هذه القوانين.



وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الرئيس السيسى علق أكثر من مرة عن الحالة الإعلامية المذرية وان يكون رجال الإعلام أمناء على الأجيال القادمة ، وكان ذلك بمثابة ضوء أخضر للبرلمان بإصدار القوانين المنظمة للإعلام.



وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن سبب وجود سيولة فى الحالة الإعلامية هو عدم وجود جهة منظمة حاكمة للهيئات الإعلامية الثلاث، خاصة أن لدينا 3 مؤسسات منظمة للإعلام وكل هيئة لها قانون.



وطالب بضرورة وجود جهة تنظم عمل الهيئات الإعلامية الثلاث وتقوم بالتنسيق معها وتعمل على محاسبتها، بحيث تتمثل هذه الجهة فى مجلس الشيوخ ليكون مسئولا عن هذه الهيئات الإعلامية الثلاث.



وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن أوضاع الإعلام فى مصر تحتاج إلى إصلاح، وينبغى ان تكون هناك دراسة لكافة المشاكل التى يتعرض لها قطاع الإعلام من ضعف فى الموارد وتطوير القطاع.



وطالب مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة منح دورات تدريبية لكل المقبلين على المجال الإعلامى ، بهدف تحسن الأداء ولكى يحصل المواطن على مهنية وجودة أعلى فى الإعلام ، مؤكدا ضرورة أن نواكب التكنولوجيا التي تتطور كل فى يوم فى العالم ، خاصة وأنه كل يوم هناك جديد فى الإعلام.



وأشار أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان إلى أنه يجب أن نمنح المواطن المزيد من الحريات بهدف التعبير عم رأيه، و الإرتقاء بمهنة الإعلام لمواجهة ما يتم ترويجه من شائعات فى إطار حروب الجيل الرابع التى تتعرض لها مصر خلال الفترة الأخيرة.



وقال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن حديث الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب عن ضرورة إصلاح منظومة الإعلام أمر سليم ، مشيرا إلى أنه يعتبر تفسير لما يحدث فى الإعلانم خلال الفترة الحالية.



وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الإعلام يحتاج إلى إصلاح داخلى ، حيث أننا نرى الإعلام فى كل دول يظهر الجوانب الإيجابية لكل دولة ، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى أن يظهر إعلامنا كل الجوانب الإيجابية لمصر وعدم إظهار الجوانب السلبية التى توثر على الإقتصاد المصرى وعلاقتنا بالدول الاخرى.



كما طالب عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بضرورة فصل الإعلان عن الإعلام ، خاصه انه فى ظل تداخلهما سنجد تدخل المسائل المالية فى الجهات الإعلامية.



وأوضح أن الجهات الإعلامية تحتاج إلى إصلاح هام ، كما أننا فى حاجة شديدة إلى وضع أسس إعلامية مهنية تحترم القارىء والمشاهد المثقف.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال ردًا على سؤال حول إصلاح الإعلام، إن قطاع الإعلام شأنه شأن كل قطاعات الدولة المصرية.



وأضاف: "إيه اللي حصل؟، اللي حصل إن الأمور توقفت على مدى سنوات طويلة على أوضاع ثابتة ولم تتطور ومنها الإعلام بقى غير متطور وتأثيراته لا تحقق الأهداف المرجوة منه، قطاع الإعلام زي كل قطاعات الدولة المصرية".



وتابع: "فيه مشكلة كبيرة جدًا كانت موجودة فينا كلنا، مش في قطاع واحد، في كل القطاعات، بالتالي الإصلاح واجب لكل القطاعات بما فيه قطاع الإعلام، وده مش معناه إساءة لأحد الموضوع مش أشخاص، يا ترى الإعلام عندنا هنا هل منظومته الاقتصادية جيدة بيتكلف علينا ما يقرب من 6 مليارات جنيه في السنة، واللي بيتحقق منه 2.3 مليار جنيه فقط".



وتابع الرئيس: "طيب المحتوى، يا ترى هو اللي إحنا نتمناه نقدمه، كان في يوم من سنين طويلة، كان الإعلام له تأثير كبير جدًا، وكان له عوائده، مسلسلات التليفزيون وتسويقها في الدول العربية، حصل تطور في الدول العربية وفضلنا زي ما إحنا، نتحرك في إصلاح هذه المنظومة، الشق الاقتصادي والفني، اللي كتير مننا غير راضي عنه، والمحتوى إذا ما كنش الدولة بشكل أو بآخر يكونوا بيفكروا في كده، في دول زي الولايات المتحدة والهند بيدخلها أموال هائلة من الأفلام وده شكل من أشكال تقديم الدولة للعالم".

