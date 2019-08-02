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اقتصاد

انخفاض 7.5% في أسعار النفط بعد فرض ترامب رسوما إضافية على الصين

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:02 ص
أ ش أ
انخفضت أسعار النفط بنحو 7.5%، بعد أقل من ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية بلغت نسبتها 10% على بضائع صينية تقدر قيمتها بـ 300 مليار دولار، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية.

وقال ترامب - في وقت سابق اليوم - إن تطبيق الرسوم الجمركية سيتم في الأول من سبتمبر القادم، مشيرا - في تغريدة - إلى أن المحادثات ستستمر بين بكين وواشنطن، وأن الرسوم ستطبق خلال إجراء المحادثات.

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