الرئيس السيسي: إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم.. ونواب: نحتاج إلى صرح كبير يخاطب كل الدول.. ومصر لها الريادة الفكرية في المنطقة

برلمانى يشيد بإعلان الرئيس عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم

لجنة إعلام البرلمان تعلق على إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم

نائب:إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم يبرز الهوية المصرية العربية





أشاد عدد من أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان بإعلان الرئيس السيسي عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم، وأكدوا أن مصر لها الريادة من الناحية الفكرية، وبالتالى فلابد أن يكون لدينا لنا مؤسسة ثقافية كبيرة لأننا رواد الإعلام فى المنطقة، كما أشاروا إلى أن الثقافة تعتبر من أهم ثوابت قواتنا الناعمة، وإذا أدركنا المفهوم الواسع للإعلام سنستطيع أن نرتقى بالثقافة والوعى والفكر.





أشاد النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإعلان الرئيس السيسي عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر رائدة فى الإعلام والثقافة الفكرية ، وظهر ذلك من خلال مكتبة الإسكندرية ، والتى تعتبر أكبر منارة للعالم.





وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت الثقافة الفكرية تغيرت من الكتب إلى قنوات مرئية ومسموعة ، فإننا نحتاج إلى صرح يخاطب العالم بإنشاء مدينة للثقافة ، بحيث تكون استكمالا للصرح الثقافى المتمثل فى مكتبة الإسكندرية.





وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان ان مصر لها الريادة من الناحية الفكرية ، وبالتالى فلابد أن يكون لدينا لنا مؤسسة ثقافية كبيرة لأننا رواد الإعلام فى المنطقة.





وأشاد النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم ، مشيرا إلى أنها تعتبر من أكثر الأخبار المبهجة التى بادر بها الرئيس للإرتقاء بالمنظومة الإعلامية و الثقافية.





وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الثقافة تعتبر من أهم ثوابت قواتنا الناعمة ، وإذا أدركنا المفهوم الواسع للإعلام سنستطيع أن نرتقى بالثقافة والوعى والفكر.





وأكد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن الهدف الأسمى هو أن نضمن وجود مواطن يساند وطنه ويتفهم طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد.





وقال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن إنشاء مصر لأكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم يعتبر أمر مطلوب جدا ، مشيرا إلى أن تقدم أى دولة من الدول يكون بمدى ثقافتها وإهتمامها بالبحث العلمى واهتمامها بالعلم والعلماء.





وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعتبر دولة كبرى وحضارتها 7 الاف سنة ، وبالتالى كان لابد من إبراز دور مصر العربى الثقافى وإبراز الهوية المصرية العربية ، بالإضافة إلى إتاحة الثقافة المكتوبة والرقمية والإنتقال إلى التصور الرقمى فى كل مجالات الحياة.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فى مؤتمر الشباب 2019 أن هناك إرادة لتطوير التثقيف، مشيرا إلى إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم وتحتوى على مسارح أوبرا ومكاتب ومتاحف لصالح كل ما يخص الثقافة المصرية والتراث المصري.





وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



