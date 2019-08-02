ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الرئيس السيسي: إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم.. ونواب: نحتاج إلى صرح كبير يخاطب كل الدول.. ومصر لها الريادة الفكرية في المنطقة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:49 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
معتز الخصوصى
برلمانى يشيد بإعلان الرئيس عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم
لجنة إعلام البرلمان تعلق على إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم
نائب:إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم يبرز الهوية المصرية العربية

أشاد عدد من أعضاء لجنة الإعلام بالبرلمان بإعلان الرئيس السيسي عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم، وأكدوا أن مصر لها الريادة من الناحية الفكرية، وبالتالى فلابد أن يكون لدينا لنا مؤسسة ثقافية كبيرة لأننا رواد الإعلام فى المنطقة، كما أشاروا إلى أن الثقافة تعتبر من أهم ثوابت قواتنا الناعمة، وإذا أدركنا المفهوم الواسع للإعلام سنستطيع أن نرتقى بالثقافة والوعى والفكر.

أشاد النائب محمد شعبان ، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإعلان الرئيس السيسي عن إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم ، مشيرا إلى أن مصر تعتبر رائدة فى الإعلام والثقافة الفكرية ، وظهر ذلك من خلال مكتبة الإسكندرية ، والتى تعتبر أكبر منارة للعالم.

وأشار شعبان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت الثقافة الفكرية تغيرت من الكتب إلى قنوات مرئية ومسموعة ، فإننا نحتاج إلى صرح يخاطب العالم بإنشاء مدينة للثقافة ، بحيث تكون استكمالا للصرح الثقافى المتمثل فى مكتبة الإسكندرية.

وأكد وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان ان مصر لها الريادة من الناحية الفكرية ، وبالتالى فلابد أن يكون لدينا لنا مؤسسة ثقافية كبيرة لأننا رواد الإعلام فى المنطقة.

وأشاد النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بإنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم ، مشيرا إلى أنها تعتبر من أكثر الأخبار المبهجة التى بادر بها الرئيس للإرتقاء بالمنظومة الإعلامية و الثقافية.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الثقافة تعتبر من أهم ثوابت قواتنا الناعمة ، وإذا أدركنا المفهوم الواسع للإعلام سنستطيع أن نرتقى بالثقافة والوعى والفكر.

وأكد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن الهدف الأسمى هو أن نضمن وجود مواطن يساند وطنه ويتفهم طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد.

وقال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن إنشاء مصر لأكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم يعتبر أمر مطلوب جدا ، مشيرا إلى أن تقدم أى دولة من الدول يكون بمدى ثقافتها وإهتمامها بالبحث العلمى واهتمامها بالعلم والعلماء.

وأشار زايد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعتبر دولة كبرى وحضارتها 7 الاف سنة ، وبالتالى كان لابد من إبراز دور مصر العربى الثقافى وإبراز الهوية المصرية العربية ، بالإضافة إلى إتاحة الثقافة المكتوبة والرقمية والإنتقال إلى التصور الرقمى فى كل مجالات الحياة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال فى مؤتمر الشباب 2019 أن هناك إرادة لتطوير التثقيف، مشيرا إلى إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون فى العالم وتحتوى على مسارح أوبرا ومكاتب ومتاحف لصالح كل ما يخص الثقافة المصرية والتراث المصري. 

وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

ترشيحاتنا

يارايحين للنبي.. نصائح طبية للحجاج ومرضى القلب خلال المناسك

ننشر أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-8-2019 .. فيديو

امرأة تفقد بصرها.. بسبب ارتدائها العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام

حالة طبية نادرة.. اقتلاع 500 سنة وناب من فم طفل.. فيديو وصور

شاهد.. إبراهيم حسن وتيجانا ونقيب المهن التمثيلية أبرز الحضور في عزاء شقيقة فاروق جعفر

مضرب مكسور.. تعليق ساخر من محمد صلاح عقب فوزه في مباراة تنس طاولة أمام لوفرين

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور

وليد سليمان يفجر مفاجأة بشأن علاقته بـ طارق حامد.. وماذا قال له بالقمة 118

بدأت بدعابة وانتهت بالزواج.. قصة زواج رشدي أباظة و الشحرورة الذي لم يدم إلا يوما واحدا

عقب انضمامه للأهلي .. استياء داخل بيراميدز من قفشة لهذا السبب

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

الإفتاء تكشف عن 6 أمور تجلب الرزق .. فيديو

الأهلي يضم صفقة أفريقية من العيار الثقيل.. تفاصيل

الإفتاء تحذر من حلق الرأس في هذا التوقيت

صالح جمعة يكشف عن نصيحته لـ كهربا ودوره في انضمامه للدوري البرتغالي .. فيديو

بتعليمات من أمير الكويت.. الإعلامية فجر السعيد في لندن للعلاج

رسالة وداع مؤثرة من سعد سمير لـ محمد نجيب عقب انضمامه للجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من سجن طرة لـ السينما العالمية.. عاش هنا يوثق كفاح صلاح ذو الفقار ضد الإنجليز وأسرار زواجه من شادية وزهرة العلا.. وكواليس تهريبه السادات من السجن

بفستان منقط... أروى تتألق بإطلالة جذابة فى أحدث ظهور لها

تزوج من أجنبية وقتل المصرية .. خالد مراته رفضت تصرف عليه فخلص عليها بـ 8 طعنات.. تفاصيل وصور