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تعليم

اختتام معسكر قادة المستقبل بجامعة القاهرة 7 أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تختتم جامعة القاهرة فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة يوم 7 أغسطس الجاري، وكان انطلق 22 يونيو الماضي.

وتضمن المعسكر 6 أفواج طلابية، يستوعب كل فوج 100 طالب وطالبة بغرض تخريج 600 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق تفكير زملائهم من الطلاب من الفكر الاتكالي إلى الفكر العلمي والواقعي الذي يأخذ بالأسباب.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة ومجموعة من المفكرين ورجال الإعلام، لإجراء حوارات مع الطلاب. كما يتضمن مسابقات ترفيهية، وأنشطة رياضية وفنية، ومسابقات، ودوري معلومات، وورش عمل وريادة أعمال.

كما اطلقت إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة معسكر مرسي مطروح لطلاب الجامعة من كافة الكليات يوم 21 يوليو الماضي.

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