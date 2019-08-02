نواب وأحزاب يشيدون بتوصيات المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.. تكليفات رئاسية في الصميم.. وتبرز أهمية مقترحات أبنائنا وحاجة الدولة لتفعيلها وإشراكهم في قرارات الوطن

متحدث البرلمان: قرارات مؤتمر عاصمة المستقبل صناعة شبابية بنسبة 100%

أبوشقة: مؤتمر الشباب فى العاصمة الإدارية نقلة حضارية

تنسيقية شباب الأحزاب: السيسي يواجه الفقر بـ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا

برلمانى: تكليفات السيسي للحكومة في ختام مؤتمر الشباب تؤكد إيمان الرئيس بقدراتهم



أشاد عدد من النواب والأحزاب بالتوصيات والقرارات التى أصدرها المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة "المستقبل" وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام الجلسة الختامية، حيث أكدوا أن الرئيس وافق على التوصيات المقدمة من شباب تنسيقية الأحزاب والبرنامج الرئاسى والجامعات، التى تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشباب ، كما وصفوا هذه التوصيات بأنها تكليفات رئاسية في الصميم، تبرز أهمية مقترحات الشباب وحاجة الدولة لتفعيلها وإشراكهم في القرار الذي يخص الوطن.



أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان أن التوصيات والقرارات التى أصدرها المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة "المستقبل" وأعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجلسة الختامية، هى صناعة شبابية بنسبة 100%.



وأشار صلاح حسب الله، في بيان له ، إلى أن الشباب المصرى الواعد خلال حوارهم رفيع المستوى، إضافة الى الجلسة التاريخية غير المسبوقة "اسأل الرئيس" هى التى بلورت التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني السابع للشباب بنجاح.



ووصف صلاح حسب الله " قرار المؤتمر الوطني السابع للشباب بتشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسى والجامعات، لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة، بانه فرصة مهمة أمام الشباب المصرى للتواصل مع مؤسسات الدولة ومتابعة كل القضايا التى تهم الوطن.



كما أكد صلاح حسب الله اهمية قرار المؤتمر الوطني السابع للشباب أيضا بتشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة، لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، على أن تبدأ العمل فورا تحت إشراف رئاسة الوزراء والوزارات المعنية فى متابعة الشباب المصرى لهذه المشروعات المهمة، والتى هى لصالحهم والأجيال المقبلة.



وشدد الدكتور صلاح حسب الله على الاهمية القصوى لقرار تكليف رئاسة مجلس الوزراء، ببحث جميع التوصيات الصادرة من نموذج المحاكاة، على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطنى للشباب القادم.



وأشاد صلاح حسب الله بقرار المؤتمر الوطني السابع للشباب بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة"، وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدنى من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اضافة الى قرار تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانونى المحليات ومجلس الشيوخ للتقدم بهما إلى مجلس النواب خلال دورة الانعقاد المقبل، مع البدء الفورى فى تدريب وتأهيل الشباب على العمل المحلي والسياسي، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصرى.



فيما أكد الدكتور صلاح حسب الله اهمية قرار المؤتمر الوطني السابع للشباب، بتكليف الحكومة، بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لإقامة مقر لها في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربى والأفريقى، للتوسع فى تقديم البرامج التدريبية للأشقاء العرب والأفارقة، وايضا بقرار تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمي، وتنفيذ منظومة الحوكمة على مستوى الدولة، على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد.



وأكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، أن انعقاد مؤتمر الشباب فى نسخته السابعة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى العاصمة الإدارية الجديدة، إنما هو بمثابة نقلة حضارية تشهدها مصر، وأن أصداء مؤتمر الشباب امتدت إلى جميع دول العالم خاصة دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن حضور ومشاركة الرئيس «السيسى» فى مؤتمرات الشباب جعلت هناك التزامًا واضحًا من الحكومة بتنفيذ جميع توصيات هذه المؤتمرات.



وثمن «أبوشقة» فى بيان صحفى له مشاركة الرئيس «السيسى»، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الرئيس والدولة كلها بالشباب، معربًا عن ثقته الكاملة فى أن مؤتمر الشباب السابع سيحقق أهدافه فى تأهيل شباب قادر على مواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن الشباب هم القوى العظمى واللبنة الأساسية فى قوام أى أمة، واعتبر «أبوشقة» أن انعقاد المؤتمر فى العاصمة الإدارية هو إنجاز حقيقى وتاريخى للرئيس عبدالفتاح السيسى، لتعريف العالم كله بهذه العاصمة وتسويق لإنجازات الدولة المصرية وتجسيد حقيقى أمام أعين الشباب لتكون دافعًا لهم فى تحقيق الإنجازات فى مستقبلهم، بالإضافة إلى دحض الشائعات المغرضة حول عدم تمكن الدولة من تنفيذ وعودها.



وأوضح رئيس حزب الوفد أن مؤتمر الشباب السابع يعد بوابة للحوار والاستفادة من الخبرات الوطنية وتبادل الآراء وتلاقح الأفكار، مشيرًا إلى أن الثمرة الأساسية والمكسب الرئيسى من هذه المؤتمرات هى «تمكين الشباب» وخلق حالة حوار وبناء جسور تواصل بينه وبين المسئولين وصناع القرار والقطاع الخاص والحكومة ومنظمات المجتمع المدنى وتطوير قدرتهم على الابتكار.



وأكد المستشار «أبوشقة» أن المؤتمر حمل العديد من الرسائل المهمة للعالم كافة بقدرة مصر على تقريب وجهات النظر بين الدولة وشبابها من جانب وبين الشباب المصرى والأفريقى من جانب آخر، مضيفًا أن تخريج أول دفعة من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة يأتى تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، مؤكدًا أن مصر تخطو خطوات ناجحة وثابتة نحو علاقات أقوى وأحسن مع مختلف دول القارة السمراء.



وأشار «أبوشقة» إلى أن مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية يعد دعامة رئيسية لركائز حقوق الإنسان فى مصر، حيث يرسخ لعهد جديد تستمع فيه القيادة السياسية وتستجيب لمطالب واقتراحات الشباب، فى إطار الشفافية والصراحة من خلال طرح كيفية وسبل صناعة القرارات والسياسات فى كل المجالات، بالإضافة إلى مساءلة الحكومة من جانب الشباب للاطمئنان إلى كيفية إدارة شئون الدولة.



واختتم «أبوشقة» قائلا: إن نجاح مؤتمرات الشباب شهادة جديدة لمصر بقدرتها على التنظيم وأن هذه المؤتمرات نجحت فى إنتاج ثمار جديدة من الشباب قادرة على تأسيس مستقبل بناء من أجل نهضة ورفعة الوطن.



وأكد حمادة بكر، سكرتير الهيئة الوفدية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن المؤتمر الوطنى السابع للشباب الذي انعقد في العاصمة الإدارية يومي 30 و31 يوليو، حقق نجاحا مبهرا، وخرج بتوصيات جيدة تمثل تنفيذا لما نادى به الشباب كثيرا ما قبل 25 يناير وقبل 30 يونيو، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة إعداد وتقديم قانون المحليات، لتقديمه إلى مجلس النواب، والذي سيقوم بدوره نحو إقراره في دور الانعقاد المقبل.



وطالب حمادة بكر، الأحزاب والشباب المصرى من ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين الاستعداد للانتخابات المحلية من خلال تنظيم دورات مكثفة لتعريف الشباب كيفية الأداء النيابى المحلى ودور عضو المجلس المحلى وأدوات الرقابة.



وأكد حمادة بكر أن الدستور حدد نسبة الشباب فى المحليات بـ50%، والتى من المتوقع أن تكون 27 ألف شاب على مستوى الجمهورية من المطلوب تدريبهم على وجه السرعة.



وأوضح سكرتير الهيئة الوفدية، أن الرئيس فتح قلبه للشباب، كما وافق على التوصيات المقدمة من شباب تنسيقية الاحزاب والبرنامج الرئاسى والجامعات، والتى تهدف إلى تحقيق آمال وطموحات الشباب حيث وجه الرئيس الحكومة تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين وشباب الباحثين والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش على أجندة العمل الوطني، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل فورا تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.



وأشار حمادة بكر إلى أن الرئيس منح الأحزاب المصرية فرصة الانتشار والعمل، وهو ما تطرق إليه فى حديثه: "خلوا الأحزاب تتكلم" وهذه فرصة لبدء الانطلاق والعمل الجاد مع الشارع، خاصة وأن الرئيس لا ينتمى لحزب ويضع مصلحة الوطن نصب عينيه وعلى الأحزاب السياسية الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية خاصة وأن العام المقبل سيشهد 3 استحقاقات (المحليات ومجلسى الشيوخ والنواب).



وقال حمادة بكر إن الرئيس وجه الحكومة أيضا بسرعة تقديم قانون مجلس الشيوخ فى دور الانعقاد المقبل والذى سيبدأ فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر على أن ينتهى فى يوليو 2020، حيث ينتهى الفصل التشريعى بمرور 5 سنوات، وتجرى انتخابات مجلس النواب فى نوفمبر 2020، كما يتوقع أن تجري انتخابات مجلس الشيوخ في الوقت ذاته.



وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن أحد حلقات المؤتمر خصصت لبرنامج حياة كريمة والذى يهدف الى مكافحة الفقر، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر مؤكدا أن الرئيس وعد أنه فى خلال عامين تتحسن الحالة الاقتصادية فى مصر.



وطالب حمادة بكر، المصريين، بالتكاتف والعمل الجاد من أجل النهوض بمصر فالأخطار المحيطة بنا أصبحت من الاتجاهات كافة، وجيشنا الوطنى يحمى الحدود بكل بسالة، ونفقد كل يوم أبنائنا الذين يستشهدون نتيجة الإرهاب الغاشم. مؤكدا: لسنا فى رفاهية ولا مجال للتشكيك والتشدق فى كبيرة وصغيرة، فإدارة دولة بحجم مصر ليس بالأمر الهين والسهل.



مشيرا إلى أن الدولة اتخذت قرارات مصيرية لنهوض الاقتصاد، والرئيس تحدث عن أن الإجراءات صعبة ويعلم ذلك جيدا، والفترة المقبلة ستشهد توجها نحو مواجهة الفقر وارتفاع الأسعار، من خلال المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجا الذى أعلن عنه الرئيس.



ثمن النائب أشرف رشاد، عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، التكليفات الرئاسية الصادرة في ختام المؤتمر الوطنى للشباب والتى جاءت في 9 نقاط واضحة ومباشرة.



وقال اشرف رشاد في بيان ان تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بتنفيذ مقترحات الشباب واشراكهم في القرار، تأكيد على ايمان الرئيس التام بقدرات الشباب ورؤاهم.



ونوه رشاد في بيان له ، بالتكليف الرئاسي، لمجلس الوزراء ببحث جميع التوصيات الصادر من حكومة نموذج المحاكاة على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم ، والتكليف الآخر، بإطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجا "حياة كريمة" وتحقيق التكامل بينه وبين الاستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



ووصفها بأنها تكليفات رئاسية في الصميم، تبرز أهمية مقترحات الشباب وحاجة الدولة لتفعيلها وإشراكهم في القرار الذي يخص الوطن.