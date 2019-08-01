توفيق عكاشة يطالب بــ إنشاء جامعة لـ التعليم الفني.. فيديو

ناشد الإعلامي توفيق عكاشة، رجال الأعمال بالاستثمار في التعليم الفني، ويتم ربط التعليم بالتشغيل، موضحا أن ذلك يخلق مستقبلا أفضل.



وأضاف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الاستثمار في مجال التعليم في مصر مربح جدا، موضحا أن التعليم الخاص يدر عائدا جيدا.



وتابع عكاشة: «المستقبل لكم في إنشاء الجامعات الفنية على غرار الجامعات الألمانية».



واستطرد عكاشة: «سوق العمل سوف يفرض علينا فرض عين هذا الأمر».