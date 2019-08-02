محمد خليفة: مؤتمر الشباب عكس صورة مصر الحضارية

أشاد الدكتور محمد خليفة، سكرتير اللجنة العامة لحزب الوفد في الغربية وعضو مجلس النواب، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب بحضورالرئيس عبد الفتاح السيسى في العاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد "خليفة" فى بيان صحفى له أن المؤتمر عكس صورة مصر الحضارية للعالم أجمع وأثبت رقي وتحضر الدولة في الحوار مع الشباب وتقبل آرائهم ومقترحاتهم وإدماجهم في العمل القيادي، خاصة بعد التوصية بتشكيل مجموعة عمل شبابية معاونة لأجهزة الدولة ومؤسساتها.



وأوضح "خليفة" أن الرئيس السيسي يؤكد من خلال المؤتمر اهتمامه بالشباب ويدفعهم إلى التقدم باعتبارهم المحور الأساسي لنجاح الدولة، والعمود الأساسي الذي تتكأ عليه الدولة لتقف على قدم ثابته، داعيًا الشباب إلى الوقوف خلف القيادة السياسية الرشيدة التي تعمل من أجل مصلحتهم.



ووصف "خليفة" اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لانعقاد المؤتمر الوطني السابع للشباب بأنها رسالة إلى العالم أجمع بأن مصر قادرة على البناء والنهضة في وقت قياسي، مثمنًا حجم الإنجازات التي حققها السيسي في العاصمة الإدارية.