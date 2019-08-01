إصابة مراهقتين بالفشل الكلوي بعد ممارسة 1000 من تحدي القرفصاء

نُقلت فتاتان في سن المراهقة إلى المستشفى لإصابتهما بالفشل الكلوي بعد تحدي القرفصاء (الاسكواتس) لمدة 3 ساعات خرجت عن السيطرة، وذلك عبر دردشة الفيديو ورفض كلتيهما التراجع.



قامت شياو تانج 19 عامًا بأكثر من 1000 من القرفصاء متحدية صديقتها لتتوج كبطلة رغم اعترافها بأنها "لم تكن معتادة على ممارسة الرياضة"، كانت تانج قد تحدت صديقة لمباراة التمرين عبر دردشة الفيديو ورفضت كلتاهما التراجع.



مارست الفتاتان القرفصاء الثنائي لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات لمعرفة من لديه أفضل قدرة على التحمل، قبل الاستسلام المتبادل من كلتيهما، حيث عادت محاولتهما التغلب على بعضهما البعض بنتائج عكسية عندما استيقظتا في اليوم التالي بأرجل متألمة.



عانى الثنائي من تلف في الكلى لأنهما مارستا الكثير من القرفصاء، وتم نقل كل منهما إلى المستشفى على الفور، وقال الدكتور بروس كوهين المسؤول الطبي في مكتب التحقيقات الفيدرالي لـ Live Science بأن الحصول على هذه الحالة من خلال تمرين مفرط أمر نادر الحدوث.



وقال إن القرفصاء ليست خطيرة في العادة، لكن من المحتمل أن الفتاتين مارستا اللعبة بمجهود أعلى من حدودهما البدنية، وينصح "استمع إلى جسدك ..لا تكن غبيا".