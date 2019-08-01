سفير كوت ديفوار يشكر الرئيس السيسي علي مبادرة افريقيا هتتكلم عربي.. صور

استقبلت اليوم، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تيموتيه إزواي سفير كوت ديفوار بمقر الكلية.



وأعرب سفير كوت ديفوار عن بالغ سعادته ووجه الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة "افريقيا هتتكلم عربي" التي أطلقتها كلية دار العلوم الشهور الماضية، واهدته الكلية ميدالية دار العلوم وكتاب مبادرة أفريقيا هتتكلم عربي.



وكانت أعلن كلية دار العلوم بجامعة القاهرة اطلقت مبادرة لتعليم 1000 طالب افريقي للغة العربية تحت مسمي"أفريقيا هتتكلم عربي" اسهاما من الكلية في توثيق روابط الصداقة والمحبة وتعزيز العلاقات الثقافية ونشر ثقافة التسامح والتعايش.



ومن المقرر أن تستمر المبادرة طوال فترة رئاسة الرئيس السيسي للإتحاد الأفريقي وتستهدف تعليم 1000 طالب افريقي للغة العربية علي مدار تلك الفترة.