جولة مفاجئة لرئيس مركز إدفو لمتابعة الأسواق

اجري العميد عبد الرحمن عامر رئيس مركز ومدينة إدفو جولة ميدانية مفاجئة لعدد من الأسواق والمواقع الخدمية داخل قرى ومناطق مدينة إدفو من أجل متابعة مستويات الأداء مع رصد السلبيات والمخالفات وإتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لمواجهتها والقضاء عليها .



تضمنت الجولة الميدانية تفقد عدد من المعاهد الأزهرية بقرية الرمادى قبلى ، بالإضافة إلى تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بنافورة الميدان البحرى لمدينة إدفو.



وشدد رئيس المدينة على ضرورة رفع نسب ومعدلات الإنجاز فيها لضمان الإنتهاء منها فى أقرب وقت للمساهمة فى دعم منظومة التطوير والتجميل وإضفاء الوجه الحضارى للمدينة السياحية .



كما إستكمل العميد عبد الرحمن عامر جولته بتفقد عدد من المخابز البلدية للتأكد من إلتزامها بتطبيق كافة الإشتراطات والمعايير التموينية المحددة وضمان توفير رغيف الخبز للمواطنين بالجودة المطلوبة .



وأختتم رئيس مدينة إدفو جولته الميدانية بالمرور على عدد من الأسواق ومحلات الجزارة لمتابعة حركة البيع والشراء ومراقبة الأسعار وضمان توفير السلع الغذائية والإستهلاكية للمواطنين بالصلاحية الكاملة والكميات الكافية .



ووجه بتحرير المحاضر اللازمة للمحلات المخالفة وخاصة فيما يتعلق بمخالفات رش المياه فى الشوارع وذلك حفاظًا على المظهر الجمالى والحد من تأثيرها السلبى على حركة مرور المركبات وسير المواطنين فى هذه الشوارع .