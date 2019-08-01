ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التحذير المسبق.. هجوم حوثي على وحدة للجيش اليمني فى عدن

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:04 م
هجوم حوثي على وحدة
هجوم حوثي على وحدة للجيش اليمني
القسم الخارجي
نشرت وسائل إعلام يمنية وثيقة لوزارة الدفاع احتوت على تحذير مسبق بوقوع هجمات إرهابية في مدينة عدن، وذلك بعد وقوع هجومين إرهابيين اليوم استهدف الأول مركزًا للشرطة، بينما ضرب الهجوم الثاني معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني في عدن.

وحذرت وزارة الدفاع اليمنية من أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية قد تستهدف معسكرات ونقاطًا أمنية وشخصيات قيادية".

وأكدت البرقية على كل وحدات الجيش اليمني ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية مرتقبة.

وكان مسلحو الحوثيين في اليمن هاجموا عرضا عسكريا قرب مدينة عدن، وقتلوا أكثر من 32 شخصا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تهديدات إرهابية.. بريطانيا تحذر مواطنيها خلال زيارة إسبانيا

مقتل طفلتين وإصابة أمهما في قصف حوثي على مدينة تعز اليمنية

ترشيحاتنا

يوناي إيمري يرحب بـ النني بعد التحاقه بتدريبات أرسنال

فى عيد ميلادها.. 5 معلومات عن المطربة ماريا ملكة جمال البكيني

فى ميدان عام.. إندونيسيا تجلد 11 شخصا لهذا السبب.. فيديو

إعلانها مرتبط برحيل لاعب.. الأهلي يتعاقد مع صفقة أفريقية من العيار الثقيل

بعد استبعادها من ذا فويس.. رد فعل مثير لـ إليسا

شكوك في وفاة الفنانة الشابة راما شاهين بطلة مسلسل بيت الحارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج