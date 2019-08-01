رغم التحذير المسبق.. هجوم حوثي على وحدة للجيش اليمني فى عدن

نشرت وسائل إعلام يمنية وثيقة لوزارة الدفاع احتوت على تحذير مسبق بوقوع هجمات إرهابية في مدينة عدن، وذلك بعد وقوع هجومين إرهابيين اليوم استهدف الأول مركزًا للشرطة، بينما ضرب الهجوم الثاني معسكر الجلاء التابع لقوت الحزام الأمني في عدن.



وحذرت وزارة الدفاع اليمنية من أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعات الإرهابية تنوي القيام بأعمال إرهابية قد تستهدف معسكرات ونقاطًا أمنية وشخصيات قيادية".



وأكدت البرقية على كل وحدات الجيش اليمني ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية مرتقبة.



وكان مسلحو الحوثيين في اليمن هاجموا عرضا عسكريا قرب مدينة عدن، وقتلوا أكثر من 32 شخصا.

