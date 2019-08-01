رئيس حزب التجمع يطالب بحذف الدعم عن الأسرة بعد إنجابها الطفل الثالث

اقترح سيد عبد العال رئيس حزب التجمع عضو مجلس النواب، حذف الدعم عن الأسرة بعد إنجابها الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية.



وأضاف "عبدالعال"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن المتسبب في الزيادة السكانية السياسات الاقتصادية التي كانت تطبق خلال الـ30 سنة الماضية، بالإضافة للثقافة التي كانت تكافح فكرة تحديد النسل.



وأوضح "عبدالعال"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه الفكر الديني المتشدد.



وتابع "عبدالعال": "طول ما احنا بنطبطب على الفكر الديني المتخلف الذي يدعو للتكاثر وعدم الاهتمام بالنشء الجديد ده عمرنا ما هنحل مشكلة الزيادة السكانية".