مناقشة التعديلات الدستورية وتمكين المرأة في ثقافة المنيا





ومن أهم المحاور التي ترتكز عليها هى.. التمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، التمكين الاقتصادي وتنمية قدرات المرأة باعتبارها شريكا اساسيا في التنمية الشاملة، التمكين الاجتماعي وتهيئة الفرص لمشاركة اجتماعية أكبر ومواجهة الممارسات الاجتماعية التي تعوق ذلك، ومواجهة مشكلة الامية باعتبارها اكبر عائق يواجه سياسة تمكين المرأة - الحماية للمرأة من الممارسات الضارة كالعنف الاسري والتحرش وكل صور العنف والتمييز الموجه ضد المرأة .



فيما عقد بيت ثقافة العدوة لقاء أدبيا لشعراء نادي الأدب بالعدوة بحضور الشاعر أحمد عبد العظيم الحائز على جائزة قطر الدولية في أدب الطفل وروايات مسرح الطفل، الذي القى قصيدته "لا أرض تعدل موطني"، والشاعر صفوت إبراهيم الذى ألقى قصيدة بعنوان "حياة الروح"، والدكتور هاني عطا الله أستاذ علم النفس الإكلينكي الذي تحدث عن أهم المشكلات التي تواجه الأدب الحديث وكتابة المقال والقصيدة والقصة والرواية والشعر وكيفية حلها، كما ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب "جاك القدري" تأليف دوني ديدرور، بينما يواصل قصر ثقافة مغاغة فعاليات ورشتة الفنية وكيفية استخدام الفوم لعمل مجسمات فنية.

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، ونظم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة ثقافية بعنوان "التعديلات الدستورية وتمكين المرأة " بالتعاون مع إدارة تعليم الكبار حاضرها سمير محمد عبد القادر، تحدث عن تمكين المرأة وإستراتيجية الدولة المصرية لتحقيق ذلك.