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محافظات

زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:22 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
تعانى مناطق أثرية كثيرة بالقصير المدينة الأقدم بالبحر الأحمر من الإهمال وتجاهل وزارة الآثار والمحافظة مما تسبب فى تعرضها لحالة من التلف والسرقة فى بعض الأحيان حيث تمتلك المدينة المبانى والطرق والنقوش التى يرجع تاريخها الى مجموعة من العصور مثل العصر الفرعوني والبطلمي والروماني والإسلامي.

يقول محمد عبده حمدان رئيس مدينة القصير السابق إنه منذ 180 عامًا أقام محمد على باشا دار الحدود والتى أصبحت بعد ذلك قسم شرطة لمدينة القصير وتم إخلاؤها منذ زمن وهذا المبنى اتخذه ابراهيم باشا منذ عام 181 مقرا لحكم محمد على باشا فى القصير وهو الآن أصبح مأوى للكلاب وتجمع القمامة بجانب كم من الزواحف والحشرات التى سببت الخوف لكل من يفكر فى الاقتراب خشية الإصابة باى ازى .

ويضيف حمدان أن هذا المكان تعرضت محتوياته للتلف والسرقة فقد تم سرقة مدافع أثرية وشبابك من داخله ولا يعلم أحد أين ذهبت وكيف تمكن اللصوص من سرقتها فكثر ممن يريدون قضاء حاجتهم يلجأون الى هذا المكان الذى أصبح خرابة.

وذكر وصفى حسين احد مؤرخى مدينة القصير انه لم يرد تاريخ موثق لإنشاء قصر الحكومة إلا أن وجود اللوحة الحجرية به هى نتاج ترميم فى عهد محمد على باشا واعتبار القصر مقرًا لابنه وقائد جيشه إبراهيم باشا فى حروبه الوهابية وكتب فى اللوحة "جدده الوزير الأعظم صاحب السعادة محمد على باشا سنة 1253هــ الموافق 1837م " فهو قد جدده وليس بناه .وفى الصورالقديمة يظهر أعلاها العلم المصرى خلال حكم محمد على. وكانت تحيط بالمبنى عدة مدافع حربية.

واضاف وصفى :المبنى شهد زيارة إبراهيم باشا والملك فؤاد والملك فاروق والرئيس جمال عبدالناصر وعددًا من مجلس قيادة الثورة 1954م خلال توجههم للقاء الرئيس الروسى خرشوف بمطار برانيس، وخطب من شرفته عبدالناصر فى لقاء جماهيرى بأهل القصير.

وقال وصفى: شغل المبنى فى الثلاثينيات عدة مصالح قبل تقنين المجالس البلدية ثم الوحدات المحلية وكان على رأسها قسم الشرطة والذى بدا يهيمن وجوده على المكان وانفصال المصالح شيئًا فشيئًا منه وآخرها مكتب البريد وظهر لكل من فى القصير أن المكان هو قسم الشرطة وغالبية أهل القصير حتى تاريخه لايعرفونه إلا بقسم الشرطة وظل المكان تابع لوزارة الداخلية حتى إخلاؤه مع العقد الأول من الألفية الثانية للانتقال للمبنى الجديد شمال المدينة.


زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب
زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب
زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب
زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب
زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب
زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب
زاره إبراهيم باشا وعبد الناصر.. قصر الحكومة بالقصير عمره 180 عامًا وتحول إلى مأوى للحشرات والكلاب

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