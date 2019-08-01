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أخبار العالم

زلزال 6.8 درجة يضرب سواحل وسط تشيلي

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:09 م
زلزال
زلزال
أ ش أ
ضرب زلزال شديد اليوم الخميس السواحل الواقعة وسط تشيلي، وبلغت قوته 8ر6 درجة بمقياس ريختر.

وذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي أوضح - في بيان أصدره بهذا الصدد - أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 95 كيلومترا شمال غرب مدينة (سان انطونيو) بشيلى.

ولم تتوافر - حتى الآن - أية تقارير عن سقوط قتلى او جرحى نتيجة لهذا الزلزال.

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