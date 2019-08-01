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عبدالمنعم سعيد: الزيادة السكانية مشكلة تؤرق مستقبل مصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:23 م
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
عبد الخالق صلاح
أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب على مصر ويجب التصدي لها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر منها أكثر من مرة.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الزيادة السكانية مشكلة تؤرق مستقبل مصر.

وأوضح "سعيد"، أنه من الممكن أن نتعامل مع مشكلة الزيادة السكانية كما تعاملت معها الصين، حيث تم منع الدعم والتعليم المجاني عن من ينجب أكثر من مرة .

وتابع "سعيد": "الزيادة السكانية في مصر بتيجي من الـ30% اللي موجودين تحت خط الفقر، حيث أن تلك المشكلة ستتراجع حينما يكون لدينا تنمية حقيقية".

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