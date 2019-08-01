الفيحاء السعودي يضم عون السلولي بعقد إعارة من الاتحاد

أعلن نادي الفيحاء السعودي اليوم الخميس، ضم المدافع عون السلولي إلى الفريق الأول لكرة القدم على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من اتحاد جدة.



وكشف الفيحاء عن إبرام صفقة ضم السلولي 20 عاما عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأشار النادي إلى أن السلولي، الذي تدرج في الفئات العمرية بنادي الاتحاد، حقق مع المنتخب السعودي للشباب المركز الثاني في كأس آسيا 2016 للشباب.



ويقيم فريق الفيحاء في الوقت الحالي معسكرا تدريبيا في هولندا استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.