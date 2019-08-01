الإفتاء تُبيح رمي الجمرات في أي وقت خلال أيام التشريق

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز رميُ الجمرات خلال أيام التشريق -الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة- بدءًا من منتصف الليل، والنفر بعده لِمَن أراد النفر في الليلة الثانية أو الثالثة منها.



وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز رمي الجمرات بعد منتصف الليل، وما كيفية احتساب منتصف الليل؟»، أنه لَمَّا كان الليل يبدأ من غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر الصادق، فإن نصفه يُحسَب بقسمة ما بين هذين الوقتين على اثنين وإضافة الناتج لبداية المغرب.



وتابعت: إنه بالنسبة لرمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فإن كثيرًا من العلماء -كالشافعية والحنابلة وغيرهم- أجازوا رميها بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: "أرسل النبي بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود. "وإسناده على شرط مسلم".



وواصلت: "أما رمي الجمرات في أيام التشريق: فالمعتمد في الفتوى: أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعات من العلماء سلفًا وخلفًا.



وأردفت: وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما-واللفظ للبخاري- من حديث ابن عباس قال: «كان النبي يُسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حَرَجَ، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، فقال: اذْبَحْ ولا حَرَجَ، وقال آخر: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حَرَجَ، وأنه ما سُئِل في ذلك اليوم عن شيء قُدِّم أو أُخر إلا قال: افْعَلْ وَلا حَرَجَ»، وهذا يقتضي رفع الحرج في وقت الرمي.

