بدء فعاليات مبادرة موهبتي في تجربتي لمدرسة النور للمكفوفين بالعريش

انطلقت مساء اليوم فعاليات مبادرة (موهبتي في تجربتي)، التي تنظمها مدرسة النور للمكفوفين بالعريش، وذلك في إطار تفعيل الأنشطة الصيفية لطلاب المدرسة.



وأكد مدير المدرسة محمد حمدى أهمية تشجيع كافة المواهب لدى الطلاب من شعر وموسيقى وغناء وإجراء الحوارات ورياضة، وإبراز كل ذلك في أنشطة وفعاليات ضمن الأنشطة الصيفية لطلاب المدرسة التي يتم تنفيذها بصورة عملية للترفيه عن الطلاب وأولياء أمورهم، إلى جانب تنمية المواهب لدى الطلاب من خلال المبادرة التي تلقى دعما من وكيل وزارة التربية والتعليم وإدارة التربية الخاصة وإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس، ومنظمات المجتمع المدني.



من جانبها، أكدت مدير إدارة التربية الخاصة الدكتورة عزة كمال، مشاركة وتبني الإدارة لجميع المبادرات من مختلف فئات التربية الخاصة ومدارس الدمج في إطار الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج وتشجيع مواهبهم فى مختلف المجالات من خلال الأنشطة الصيفية.



وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ليلى مرتجى إلى دعم كافة المبادرات من الطلاب فى وجود أولياء أمورهم، وأنه سيتم تكرار ذلك دعما لهذه الفئة من الطلاب.



وبدأت المبادرة الليلة على شاطئ البحر بالعريش بعرض نماذج من الأنشطة والمواهب الطلابية التي حازت على إعجاب الحاضرين من الأهالى ومنظمات المجتمع المدنى والشخصيات العامة، حيث تم عرض الأنشطة المختلفة فى مختلف المجالات الأدبية والفنية والرياضية.