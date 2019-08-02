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النداهة يفوز بالمركز الأول على مستوى مشروعات راديو بإعلام عين شمس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:00 م
صدى البلد
ياسمين سامي - كريم ناصر
حصل فيتشر "النداهة" على المركز الأول على مستوى مشروعات تخرج شعبة الإذاعة بقسم علوم الاتصال والإعلام في مهرجان الإنتاج الإعلامي الذي نظمه قسم الإعلام. 

تدور فكرة الفيتشر الذي أشرفت عليه أ. مي زايد المعيدة بالقسم حول إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناول الفيتشر عدة محاور منها: تأثير هذه المواقع على العلاقات الأسرية وطمس اللغة العربية ونشر الشائعات وتوجيه الشباب لأفكار متطرفة.

يتكون فريق العمل من إحدى عشرة طالبة، واستعان القائمين على العمل بالفنان القدير أحمد خليل والفنان القدير ياسر علي ماهر لأداء بعض المسامع الدرامية، كما أنتج الطلاب أغنية "السوشال ميديا" ليبلوروا بها فكرة المشروع.

ويأتي المهرجان برئاسة أ.د. هبة شاهين رئيس القسم ومدير المركز الإعلامي بجامعة عين شمس، وتحت رعاية أ.د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، وبحضور أ.د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. سوزان القليني عميدة كلية الآداب.

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