نشرة أخبار البرلمان.. أسامة العبد: اللي اتنصب عليهم في التأشيرات سيكتب لهم الحج بحسب النية.. وتنسيقية شباب الأحزاب: السيسي يواجه الفقر بـ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الخميس 1 أغسطس.
أسامة العبد: اللي اتنصب عليهم في التأشيرات سيكتب لهم الحج بحسب النية
ممثل بعثة الحج في البرلمان: إجراءات مشددة لضمان راحة الحجاج
ممثل وزارة الطيران من البرلمان: التوجيهات واضحة بتيسير كل الإجراءات للحجاج
تنسيقة شباب الأحزاب: السيسي يواجه الفقر بـ المشروع القومي للقرى الأكثر احتياجا
نائب رئيس حزب الغد يطالب الدولة باستغلال بحيرات مصر المهملة
أبوشقة: مؤتمر الشباب فى العاصمة الإدارية نقلة حضارية
برلماني يطالب بتبعية الهيئات الإعلامية الثلاث لمجلس الشيوخ
محمد فؤاد يطالب بسرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بتنظيم الرؤية
نادي المحافظين الإعلامي ينظم ورشته التدريبية الثانية عن مهارات الكتابة الصحفية
برلماني: تكليفات السيسي للحكومة في ختام مؤتمر الشباب تؤكد إيمان الرئيس بقدراتهم