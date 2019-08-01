توفيق عكاشة يكشف سبب جلوسه على كرسي متحرك 3 شهور

أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، تفاصيل إجرائه عملية خطيرة جدًا، خلال الفترة الأخيرة؛ موضحا أنه جلس على كرسى متحرك لمدة 3 شهور.



وأضاف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ «قعدت على كرسي متحرك، ومكنتش بمشي لمدة 3 شهور، الحمد لله بفضل رئيس قسم الجراحة السابق في جامعة المنصورة، بقيت أمشي مرة تانية».



وتحدث عكاشة في حلقة اليوم عن العديد من الموضوعات منها الإصلاح الاقتصادي ودور الشعب المصري في إنجاحه.



وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.