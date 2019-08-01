ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفيق عكاشة يكشف سبب جلوسه على كرسي متحرك 3 شهور

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:30 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
عبد الخالق صلاح
أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، تفاصيل إجرائه عملية خطيرة جدًا، خلال الفترة الأخيرة؛ موضحا أنه جلس على كرسى متحرك لمدة 3 شهور.

وأضاف عكاشة خلال حلقة اليوم من برنامج «مصر اليوم»؛ المذاع على فضائية «الحياة»؛ «قعدت على كرسي متحرك، ومكنتش بمشي لمدة 3 شهور، الحمد لله بفضل رئيس قسم الجراحة السابق في جامعة المنصورة، بقيت أمشي مرة تانية».

وتحدث عكاشة في حلقة اليوم عن العديد من الموضوعات منها الإصلاح الاقتصادي ودور الشعب المصري في إنجاحه.

وحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.

ترشيحاتنا

رغم التحذير المسبق.. هجوم حوثي على وحدة للجيش اليمني فى عدن

بيراميدز يعين أسطورة الأهلي مستشارًا فنيًا خلفا لـ أحمد حسن

القوات المسلحة المغربية تعلن الاستنفار في المنطقة الجنوبية.. لهذا السبب

5 طرق لاكتشاف الإصابة بـ النقرس.. تحليل الدم يخطئ غالبا

معهد الفلك التركي يعلن موعد عيد الأضحى المبارك

لهذا السبب الخطير.. امتنع عن تناول الدواجن واللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج