نجم شباب اليد: لم نشاهد إسبانيا إلا من خلال الاتوبيس ..فيديو

خصص الإعلامي شريف عامر، حلقة اليوم لاستضافة فريق منتخب مصر لكرة اليد وذلك بعد تحقيق المركز الثالث ببطولة العالم بإسبانيا والفوز بالميدالية البرونزية.



وقال اللاعب شهاب عبد الله، نجم منتخب مصر لكرة اليد، أنهم بالمنتخب لم يشاهدوا إسبانيا إلا من خلال الأتوبيس لأن هدفنا كان البطولة وليس التنزه.



وأوضح لاعب أخر أن البطولة كانت صعبة، وتم بذل مجهود للتويج بالبطولة ولكن لم يستطيعوا إلا الحصول على المركز الثالث.



وعرض طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني لشباب كرة اليد،الخطط التى كان يتبعها فى أثناء مواجه المنتخبات الأخرى.