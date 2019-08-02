اليمين الإسرائيلي يتصدع.. فشل الاتحاد من أجل الانتخابات المقبلة.. تبادل الاتهامات عن المسؤولية في عدم الاتفاق.. وتحذيرات من حكومة يسارية

غلق باب تقديم قوائم الترشح لانتخابات الكنيست

عوتسما يهوديت تهاجم بينيت وشاكيد

اتهامات متبادلة في معسكر اليمين وسط تخذيرات من حكومة يسارية

استطلاع رأي:

50% من الإسرائيليين يفضلون حكومة وحدة وطنية بين الوسط واليمين



اعلنت قائمة "عوتسما يهوديت" التي يترأسها المتطرف بن جبير، أنها ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفرد، حيث فشلت كافة المحاولات الرامية إلى توحيد كتلة اليمين لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.



وذكر موقع دبكا الإسرائيلي أن رؤساء وقادة "عوتسما يهوديت" تواجدوا مساء اليوم أمام لجنة الانتخابات، قبل بضع دقايق من انتهاء المهلة المحددة لتسجيل الاحزاب التي ستخوض الانتخابات، وقاموا بتسجيل الحزب ليخوض الانتخابات بمفرده.



وبحسب الموقع الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تعني الفشل النهائي للمفاوضات بين الحزب ورؤساء حزب اليمين المتحد، ايليت شاكيد، ورافي بيرتس، ونفتالي بينيت، من أخل الاتحاد لخوض الانتخابات.



واتهم بين جبير بشكل صريح، نفتالي بينيت، بإفشال المفاوضات بشكل متعمد، متهما إياه بعقد صفقة مع يائير لابيد من حزب كاحول لفان.



وبعد تقديم القوائم إلى لجنة الانتخابات الإسرائيلية، وهو ما يعني انتهاء الأمل في أي تحالفات جديدة، بدأت حرب الاتهامات بين الأحزاب اليمينية، وعلى رأسهم حزب الليكود، وينتقد أعضاء الليكود إيليت شاكيد ونفتالي بينيت، لأنهم لم يوافقوا على وضع بن جبير في المركز السادس بالقائمة مثلما كان يطلب، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة من اليسار.



وبعد تقديم القائمة بشكل رسمي، قال بن جبير: "نحن نقدم بديلا عن المفدال، لأن هذه قائمة مستعدة للتصالح، لقد أردنا تجمعا كبيرا لليمين، وهو ما لم يحدث. ووجه بن جبير انتقادات لنفتالي بينيت متهما إياه بأنه السبب الذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة يسارية.

وقال عضو الكنيست دافيد بيتان وياريف لافين، إنه كتلة اليمين على الرغم من الفشل في الاتحاد، ستحصل على 61 مقعدا، وحمل لافين نفتالي بينيت وشاكيد مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع في اليمين الإسرائيلي، وقال إن شاكيد وبينيت اللذان لم يتجاوزا نسبة الحسم في الانتخابات الماضية، هما السبب في هذا الوضع، لقد ذهبنا للانتخابات مرة ثانية بسببهما.



وقال أعضاء من حزب الليكود إن الحزب كان على استعداد لمنح حزب اليمين المتحد 5 حقائب وزارية مقابل 12 مقعدا يحصل عليهم بعد الانتخابات إذا وافقوا على إدخال حزب القوة اليهودية، لكنهم رفضوا الاقتراح.



وكشف استطلاع للرأي أجرته القناة 13 الإٍسرائيلية تراجع معسكر الاحزاب اليمينية ليحصل على 41 مقعدًا في الكنيست المقبل، في حين تحصل كتلة الوسط - يسار على 44 مقعدًا، وسط تراجع للأحزاب الحريدية، ومحافظة حزب إسرائيل بيتنا الذي يترأسه أفيغدور ليبرمان على تقدمه، بعد نجاحه في إبقاء حزبه خارج دائرة تصنيف المعسكرات السياسية.



وبحسب الاستطلاع الذي ينشر بالتزامن مع إغلاق باب تقديم قوائم الترشح لانتخابات الكنيست الـ22 المقررة في الـ17 من سبتمبر المقبل، تحصل القائمة التي تجمع حزب الليكود، و"كولانو" على 30 مقعدًا، فيما يحصل "كاحول لافان" على 29 مقعدًا.



وجاء في المرتبة الثانية قائمة "اتحاد أحزاب اليمين" التي تضم احزاب "اليمين الجديد" و"البيت اليهودي" و"الاتحاد القومي"، لتحصل على 11 مقعدًا، وهو نفس العدد الذي حصل عليه إسرائيل بيتنا، برئاسة ليبرمان، كما تحصل القائمة المشتركة على 11 مقعدا.



وحصلت قائمة "المعسكر الديمقراطي" التي تضم احزاب "ميرتس" و"إسرائيل ديمقراطية" بالإضافة إلى عضو الكنيست المنشقة عن حزب العمل، ستاف شافير، ويتقدمها رئيس حزب ميرتس، نيتسان هوروفيتس، على 9 مقاعد برلمانية.



وأعرب 50% من عينة الاستطلاع تفضيلهم حكومة وحدة وطنية تضم الليكود و"كاحول لافان"، ولا تشارك فيها الأحزاب الحريدية، فيما قال 13% إنهم يفضلون تشكيل حكومة وحدة تضم الحريديم، وقال 23% إنهم يفضلون حكومة يمينية بمشاركة الحريديم، فيما قال 10% إنهم يفضلون حكومة يسارية بمشاركة الحريديم