الإفتاء توضح حكم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة

قالت دار الإفتاء، إنه يجوز شرعًا نقل دورة المياه إلى الناحية القبلية من المسجد ما دام يفصلها جدارٌ عن المسجد وجدارٌ عن جهة القبلة، ولا كراهة في ذلك في هذه الجهة.



جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز نقل دورة المياه الخاصة بالمسجد بحيث تكون دورة المياه باتجاه القبلة، يعزلها عن المسجد جدار؟».



وأضافت: إن هذا لا يمس حرمة المسجد ولا طهارته في شيء، وأما عن وجهة من يقضي حاجته فيجوز له استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في البنيان في الأماكن المعدة لذلك؛ لوجود ساترٍ من حائط أو غيره.

