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رياضة

حمدي وإكرام يقودان مسيرة يد المنيا فى الممتاز ومكاوي يقود المرتبط

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:34 م
صدى البلد
مالك خالد
استقر مجلس إدارة نادي المنيا ، على تجديد الثقة فى هيثم حمدي مدرب فريق كرة اليد بالنادي، استعدادا للدوري الممتاز.

وفضل مجلس الإدارة الإبقاء على هيثم حمدي فى منصبه مدربا للفريق حفاظا على استقرار الفريق، خاصة أنه من أبناء النادي ولعب عده مواسم داخل صفوف فريق اليد بنادي المنيا.

كما قام المجلس بتعيين محمد إكرام في منصب المدرب العام لمعاونه هيثم حمدي، فيما تم الإبقاء على باقي الجهاز بتواجد وائل أبو الليل مدربا لحراس المرمي، ومصطفي الحسيني ومحمود خليل إداريين للفريق، وتعيين محمد ناصر أخصائى للعلاج الطبيعي.

أما على مستوي الناشئين فقد تم تعيين السيد مكاوي مدربا لفرق المرتبط مواليد 2000 و2002، وتكليف أحمد صبري وخالد بدر مدربين لفريقي 2004 و2006.

وتم إسناد الإشراف على فرق اليد لخالد فايز استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة اليد.

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