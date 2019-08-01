المؤتمر الدولي الأول لإصابات الملاعب يكرم ثروت سويلم وصلاح عاشور يعلن توصياته

قام الدكتور صلاح عاشور رئيس المؤتمر الدولي الأول لاصابات الملاعب بين الوقاية والتأهيل بتكريم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصرى والرئيس المؤقت .



وعقب التكريم أكد ثروت سويلم ان سعيد جدا بهذا التكريم بصفتى من أبناء وزارة الداخلية وقال ان المؤتمر هام جدا و ياتى مع بداية الموسم .



وفى نهاية المؤتمر أعلن الدكتور صلاح عاشور رئيس المؤتمر التوصيات التى خرج بها المشاركون وهى :



أولا العمل على ضرورة قيام مجالس إدارات الأندية بعمل القياسات اللازمة للاعبين قبل بداية الموسم لتفادى الإصابة

الاستثمار في الطب الرياضى بعمل مراكز طبية على أعلى مستوى

الاهتمام باستقطاب أحدث الاجهزه الطبية داخل الأندية

الاهتمام بعمل فحوصات القلب الرياضين لتفادى إصابات القلب والموت المفاجى

صورة وجود أحدث أجهزة قياسات التنبؤ بالإصابة

ضرورة وجود أخصائي تغذية علاجية داخل الفرق والمنتخبات

ضرورة وجود أخصائي نفسى للاعبين الرياضين



