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ديني

خصم شهر للشيخ سيد محمد مدير مديرية أوقاف الأقصر

الخميس 01/أغسطس/2019 - 10:29 م
الأوقاف
الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم
قررت وزارة الأوقاف، خصم شهر من بدل التحسين للشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر، والشيخ سيد عبد الحارث الطاهر مفتش بأوقاف الأقصر، وذلك لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي بشأن تنفيذ تعليمات خطبة الجمعة.

وكانت وزارة الأوقاف قد أصدرت تعليمات صارمة، وطالبت جميع مديري مديريات الأوقاف، بمراجعة جميع تصاريح الخطابة بالمكافأة أو تطوعًا، والتأكد من صحة جميع المستندات المقدمة، واستيفائها لشروط التصريح بالخطابة، وإلغاء أي تصريح لا تتوافر فيه الشروط فورًا بمعرفة المديرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه حال وقوع أي مخالفة يتحمل كل من: مدير المديرية، ومدير الإدارة، ومفتش المنطقة، وكل من سمح له بصعود المنبر المسئولية الإدارية والقانونية، مضيفة: مع موافاة رئيس القطاع الديني بخطاب رسمي بانتهاء هذه المراجعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخه.

ونبهت على أنه لا يسمح بالخطابة إلا لمن له ملف رسمي وتصريح رسمي بالمديرية، حتى لو كان يحمل تصريحًا من مديرية أخرى، ما لم يكن موجهًا بخطاب رسمي مكتوب من رئيس القطاع الديني.

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