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فن

اليوم نقضي أحلى الأوقات.. أصالة معلقة على صورة جديدة لها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:14 ص
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وعلقت أصالة علي الصورة، قائلة "اليوم بنقضي أحلى الأوقات".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتي:


طبعًا احلى الاوقات ادام بحضور الملكه ــ بالتوفيق يا صولا ــ من نجاح لنجاح يا قلب ــ احلاا من يقضي احلا الأوقات


ويذكر ان أصالة تخوض لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل .

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