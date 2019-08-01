هاشتاج شكرا كابتن محمد نجيب يشعل تويتر.. ومغردون: جمهور الاهلي لا ينسى من ضحى

دشن عدد من رود موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" هاشناج #شكرا_كابتن_محمد_نجيب بمناسبة مرور 8 سنوات مع النادي الاهلي وانتقاله الى نادى الجونة.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" وجاءت التغريدات كالاتى :



ربنا يكرمك يا احسن وأرجل شخصيه في الملعب وبره الملعب بالتوفيق يا نجيبوووو ربنا معاك

#شكرا_كابتن_محمد_نجيب



رمز للانتماء والاحترام

#شكرا_كابتن_محمد_نجيب



٨ سنوات عطاء وتضحية وألتزام واحترام و رجولة.

٨ سنوات مملوءة بالبطولات

#شكرا_كابتن_محمد_نجيب



سهل تبقي لعب كورة بس صعب تبقي محمد نجيب المدافع الخلوق

#شكرا_كابتن_محمد_نجيب



جمهور الاهلي لا ينسى من ضحى ولو بنقطة عرق من أجل ناديه .. بالتوفيق يا نجيب

#شكرا_كابتن_محمد_نجيب



واجتاز محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي السابق، الكشف الطبي بنجاح لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020.



ويذكر ان محمد نجيب أحد أعمدة الأهلي خلال المواسم الماضية، وساهم في تتويج المارد الأحمر بالعديد من البطولات.

































