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رياضة

هاشتاج شكرا كابتن محمد نجيب يشعل تويتر.. ومغردون: جمهور الاهلي لا ينسى من ضحى

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:53 م
صدى البلد
القسم الميدانى
دشن عدد من رود موقع التواصل الاجتماعى"تويتر" هاشناج #شكرا_كابتن_محمد_نجيب بمناسبة مرور 8 سنوات مع النادي الاهلي وانتقاله الى نادى الجونة.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر" وجاءت التغريدات كالاتى :

ربنا يكرمك يا احسن وأرجل شخصيه في الملعب وبره الملعب بالتوفيق يا نجيبوووو ربنا معاك
#شكرا_كابتن_محمد_نجيب

رمز للانتماء والاحترام
#شكرا_كابتن_محمد_نجيب

٨ سنوات عطاء وتضحية وألتزام واحترام و رجولة.
٨ سنوات مملوءة بالبطولات
#شكرا_كابتن_محمد_نجيب

سهل تبقي لعب كورة بس صعب تبقي محمد نجيب المدافع الخلوق
#شكرا_كابتن_محمد_نجيب

جمهور الاهلي لا ينسى من ضحى ولو بنقطة عرق من أجل ناديه .. بالتوفيق يا نجيب
#شكرا_كابتن_محمد_نجيب

واجتاز محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي السابق، الكشف الطبي بنجاح لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020.

ويذكر ان محمد نجيب أحد أعمدة الأهلي خلال المواسم الماضية، وساهم في تتويج المارد الأحمر بالعديد من البطولات.
















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