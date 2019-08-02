بطول 72 مترا.. شاهد تحضير أكبر ساندويش بالعالم في 3 دقائق

عرضت فضائية "يورونيوز" تقرير عن تحضير ساندويش يبلغ طوله 72 مترًا في مهرجان بالمكسيك.



حيث شارك أكثر من 100 طاهٍ فى إعداد شطيرة بطول 72 متراَ والتي وصل ووزنها لما يقارب الـ 865 كيلوجرامًا احتفالا بالدورة الخامسة عشر لمهرجان "تورتا" للشطائر فى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتى.



وقام هؤلاء الطاه بحشو الشطيرة بكميات هائلة من اللحوم الباردة، فضلا عن إضافة أطباق من الطماطم والبصل والأفوكادو والصلصات وتم الانتهاء من إعدادها في زمن لم يتعدى الـ3 دقائق.



كان ذلك الحفل وسط حضور عشرات من الجماهير المكسيكية، والتي رغبت في المشاركة في المهرجان.