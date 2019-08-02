انتهاء امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي .. الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الدور الثاني للصف الأول الثانوي يوم الأحد القادم الموافق 4 أغسطس 2019.



ووفقا للجدول المعتمد رسميا من وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يختتم طلاب أولى ثانوي امتحانات الدور الثاني بامتحان مادة الكيمياء يوم الأحد ، من التاسعة صباحا حتى العاشرة والنصف صباحا.



ويبلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول الثانوي الملزمين بدخول امتحان الفرصة الثانية (الدور الثاني) 46.428 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.



وأكد المسئولون عن امتحانات أولى ثانوي 2019، أن امتحانات الدور الثانى لطلاب أولى ثانوى 2019، تنعقد بنظام الامتحانات الورقية وليس بنظام الامتحانات الإلكترونية.



وأوضح المسئولون عن امتحانات الصف الأول الثانوى 2019، أنه بالنسبة إلى امتحانات الدور الثاني لـ الصف الأول الثانوى 2019، تقتصر أسئلتها على مناهج الفصل الدراسي الثاني التي امتحن فيها الطلاب في امتحانات مايو.