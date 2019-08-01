فيسبوك يطلق جهازا جديدا يمكنك من التحدث عبر التلفزيون

ظهرت معلومات جديدة توضح بالتفصيل خطط فيسبوك المستقبلية للاندماج مع جهاز التلفزيون الخاص بك، وذلك بواسطة جهاز فك التشفير الذي سيوفر محادثة ومكالمات فيديو، فضلًا عن خدمات البث مثل Netflix.



توضح المصادر أن فيسبوك تواصلت مع عدد من مقدمي الخدمات حول تزويد الجهاز بمحتوى التلفزيون، تشمل هذه الشركات Netflix و Amazon و Disney و Hulu و HBO، بهدف تمكينك من الوصول إلى الخدمات المتميزة من خلال جهاز فيسبوك الجديد وفقًا لموقع بوكيت لينك.



يحتوي جهاز فيسبوك الجديد على كاميرا بزاوية عريضة ويستخدم AI لتتبعك في جميع أنحاء الغرفة، وهو مصمم لتوسيع خدمات مراسلة فيسبوك خارج الهاتف الذكي، وأفادت التقارير بأن WhatsApp في طريقه للانتقال ليصبح خدمة متعددة المنصات، ولا يعتمد على بطاقة SIM للدخول، مما قد يؤدي إلى نقل WhatsApp أيضًا إلى تلفازك.



الجهاز ملحق بريموت تحكم عن بعد باسم Ripley، مع إمكانية إجراء مكالمة فيديو على الشاشة ويُعتقد بأنه سيتم إطلاق الجهاز الجديد في أكتوبر 2019 بأمريكا الشمالية وأوروبا، ولكن نظرًا للمشاكل المتعلقة بالخصوصية، فإن فكرة امتلاك كاميرا من فيسبوك تعمل في غرفة المعيشة الخاصة بك قد لا تكون مقبولة.