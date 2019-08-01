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مرأة

وضع الثلج والمعجون .. أبرز الأخطاء في التعامل مع حروق الجلد

الخميس 01/أغسطس/2019 - 11:31 م
صدى البلد
ريهام قدري
كشف الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية، عن أخطاء التعامل مع الحروق، ونصح عبر صفحته على فيسبوك بالالتزام بكل خطوة مذكورة. 

فمن الاخطاء التي يلجأ اليها الكثير من الاشخاص وضع الثلج علي أماكن الحرق أو دهان موضع الحرق بمعجون أسنان .

أما عن الاساليب الصحيحة التي قدمها الناظر إذا تعرضت لحرق :

1-وضع الجزء المصاب فورا تحت تيار ماء سريع وتمر تحت صنبور الماء لمدة 10 دقائق.
2-يجفف الجلد بمنشفة قطنية. 
3-يتم دهن مكان الحرق بمرهم الحروق مثل "ميبو ".

ونصح الناظر بالتوجه للطبيب اذا لم يهدأ الحرق او كان حرقا صعبا.

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