مصطفى زمزم : مؤسسة أبو العينين الخيرية تكفلت بزراعة ألف قرنية

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن مؤسسة "أبو العينين" الخيرية للأعمال الإنسانية التابعة لرجل الأعمال محمد أبو العينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، تكفلت بإجراء أكثر من ألف عملية لزراعة قرنية العين.



وأشار "زمزم"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن مؤسسة أبو العينين الخيرية تكفلت بإجراء تلك العمليات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير الأهلية.



وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن تبرعات رجال الأعمال تمثل 30% من المبادرات القائمة، وقامت الشركات الكبرى والبنوك بالمشاركة في تلك المبادرات الخيرية بداية من 100 مليون صحة ونور حياة والعشوائيات وغيرها من المبادرات المجتمعية الأخرى.