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بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 01:40 م
صدى البلد
محمد الاسكندرانى
الحياة الهادئة وسط أجواء الريف حلم الكثير من سائحى العالم لقضاء أوقات ترفيهية والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بعيدا عن الزحام والأصوات الصاخبة بالمدن.

ربوع الريف الانجليزى القريب من العاصمة لندن تتمتع بالصفاء وأشعة الشمس المنسدلة بين أغصان الشجر، ما يجعلها مقصدا ووجهة محببة لعشاق التجول فى طيات البيئة البكر والمزارع والأكواخ والمنازل القديمة على الطراز الانجليزى التي تصطحبك الى العصور الوسطى.

وتصطحبك «صدى البلد» عزيزى القارئ فى جولة سياحية للريف الإنجليزى فى السطور القادمة.

قرية الفريستون
قبل دخولها؛ عليك أن تأخذ نفسا طويلا استعدادا لترى نهرا وأشجارا ومبانى أثرية تستقبلك فى قرية الفريستون الواقعة في شرق ساسكس، لتلهمك التجول وسط أجمل المناطق الخلابة التى تكونت منذ القرن الرابع عشر، حيث تنعش مخيلتك لتعيش حياة العصور القديمة وسط الطبيعة البكر .

بيبيرى

تعد قرية بيبيرى صاحبة الجمال الانجليزى من القرى التي ستبهرك طلتها لتعايش روعة الطبيعة الريفية لتتجول وسط طرقاتها ومدقات طرقها المرسومة بفن عالي الدقة.

بول بيرو 

الهدوء والاستجمام ستجده بها، حيث التفرد والعزلة لقضاء وقت رائع دون إزعاج، كما تصحبك تغاريد الطيور في كل خطوة من خطواتك في قرية بول بيرو.

قرية سالتير

رائعة المنظر وكأنها لوحة فنية فريدة رسمها الخالق لتكون مقصدا لمحبى الفن لينطلق إبداعهم عبر لوحات وموسيقى متفردة ينسجها وحى خيالك لتحاكيك ابداعات قلمك وريشتك لتخيط فنك، حيث تعد فرصتك لقضاء وقتا جميلا.

بلوكتون

للباحثين عن الطبيعة المميزة ما بين الجبال والنهر، عليك أن تختار قرية بلوكتون التى تحتوى على بحيرة كرون، كما يمكنك التريض بها بالاضافة الى اقامة حفل شواء داخل المنزل الريفى العتيق تتميز به المنطقة.
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور
بعيدا عن إزعاج المدن .. جولة سياحية فى أجواء الريف الإنجليزي.. صور

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